США хотят разместить нелегальных мигрантов на военных базах

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом по размещению тысяч нелегальных мигрантов на военных объектах на всей территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times ​​​​.

По ее сведениям, помощники американского лидера решили начать с военной базы Форт-Блисс в штате Техас. Создаваемый на ее основе "депортационный хаб" сможет вместить до 10 тыс. нелегалов. Предполагается, что мигранты будут ожидать там высылки из США. База в Техасе послужит моделью для других военных объектов, отмечает издание. Согласно его данным, такие центры содержания нелегалов могут быть организованы более чем в десятке штатов.

Трамп ранее неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После вступления 20 января в должность главы государства он подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности расширить центр временного содержания мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе, чтобы там могли разместиться 30 тыс. человек.