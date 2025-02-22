Трамп назвал сумму компенсации США от Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах компенсировать Вашингтоном 400-500 миллиардов долларов. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трамп подчеркнул, что считает о скором заключении соглашения между США и Украиной. По его мнению, Киев хочет добиться этого и ему нравится идея договора.

"Это большая сделка. Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам 400-500 миллиардов", - отметил он.