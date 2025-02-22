Трамп анонсировал новые переговоры США и России по Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда начнутся новые переговоры между делегациями Москвы и Вашингтона по Украине. Его слова приводит C-Span, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трамп сообщил, что новые переговоры США и России по Украине начнутся во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что хочет добиться прекращения огня и заключения сделки.