Во Франции пройдет манифестация за выход страны из Евросоюза

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо объявил о проведении 22 февраля в Париже масштабной манифестации за выход Франции из ЕС (Frexit). Об этом он сообщил в соцсети X, подчеркнув, что такой шаг позволит стране отстаивать суверенитет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Филиппо, Frexit станет для Франции аналогом политики президента США Дональда Трампа, который делает акцент на "Америку прежде всего".

"Выход из ЕС - это момент истины. Мы должны вернуть контроль над границами, законами и экономикой", - заявил политик.

"Большая национальная манифестация за Frexit пройдёт в эту субботу. Пришло время освободиться от диктата Брюсселя", - написал Филиппо.