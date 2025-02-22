В Вашингтоне задержали помилованного Трампом участника штурма Капитолия

Полицейские задержали в пятницу в Вашингтоне бывшего руководителя ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио, который ранее был осужден за планирование штурма Капитолия и в январе помилован президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полиции Капитолия, передает Day.Az.

Таррио был задержан на улице вблизи Капитолия за нанесение телесных повреждений женщине, которая поднесла свой мобильный телефон к его лицу. По данным полиции, Таррио ударил ее по руке. Инцидент имел место вскоре после пресс-конференции, на которой участники движения Proud Boys, включая Таррио, объявили о планах подать судебный иск к Минюсту за то, что, по их мнению, подверглись преследованию по политическим мотивам со стороны ведомства. Женщина, имя которой не уточняется, входила в группу активистов, пытавшихся помешать проведению этой пресс-конференции.

Федеральный окружной суд в Вашингтоне в сентябре 2023 года приговорил Таррио к 22 годам тюремного заключения за планирование штурма Капитолия. До этого он был признан виновным в подстрекательстве к мятежу и препятствовании утверждению итогов президентских выборов в США членами Конгресса. Это наказание стало самым суровым в рамках судебного разбирательства в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Таррио в тот день находился за пределами Вашингтона. Однако другие сторонники Трампа, являвшегося тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера.

Трамп, который вновь стал президентом США, сразу же после инаугурации 20 января подписал указ о помиловании 1,5 тыс. участников штурма Капитолия, включая Таррио и других участников Proud Boys. Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно обещал сделать это.

Демократы называют штурм Капитолия насильственной попыткой захвата власти. Трамп подчеркивал, что считает участников этих событий "заложниками", которые подверглись необоснованному преследованию со стороны властей. Действующий президент США ранее заявлял, что на выборах 2020 года в США имели место массовые фальсификации.