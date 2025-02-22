Северная Корея пригрозила США

Северокорейская армия готова применить стратегические средства в ответ на угрозу со стороны США и Южной Кореи, чья военная активность в районе Корейского полуострова в последнее время возросла. Об этом говорится в заявлении минобороны КНДР, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве отметили, что после того, как в Белом доме сменилась президентская администрация, "военные провокации США и их сателлитов" стали усиливаться. В качестве примеров северокорейцы привели недавнюю переброску Штатами стратегических бомбардировщиков "B-1B" в воздушное пространство Корейского полуострова, объединенные военные учения Вашингтона и Сеула и испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане 19 февраля.

"КНДР будет реагировать на стратегические угрозы со стороны США и других противников своими стратегическими средствами", - отметили в минобороны КНДР.

Таким образом Пхеньян собирается контролировать нестабильную обстановку в регионе, уточнили в ведомстве.