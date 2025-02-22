В США впервые за 15 лет казнят заключенного путем расстрела

В США впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, 67-летний заключенный Брэд Сигмон из штата Южная Каролина сам выбрал такой метод казни. Казнь запланирована на 7 марта.

Отмечается, что с 1976 года только трое заключенных в США были расстреляны. Все три случая произошли в штате Юта.

Авторы публикации уточняют, что Сигмона "привяжут ремнями к стулу, наденут на голову капюшон и установят мишень на сердце". Стрелять в него будут трое добровольцев.