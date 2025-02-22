Губернатор Калифорнии попросил 40 млрд долларов на восстановление штата

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попросил у Конгресса США порядка 40 млрд долларов на восстановление штата после мощных лесных пожаров, пишет Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

По словам главы штата, потребуются годы, чтобы оценить ущерб экономике страны, а также ликвидировать все последствия бедствия.

Напомним, мощные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января, площадь горения превысила 16 тыс. гектаров, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. В результате возгорания погибли 25 человек. 9 января действующий на тот момент президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия.