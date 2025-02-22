https://news.day.az/world/1732118.html В Газе начался очередной этап освобождения израильских заложников Радикальное палестинское движение ХАМАС передало двух израильских заложников Тала Шохама и Авера Мегисто Красному Кресту. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Газе начался очередной этап освобождения израильских заложников
Радикальное палестинское движение ХАМАС передало двух израильских заложников Тала Шохама и Авера Мегисто Красному Кресту. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"По информации, предоставленной Красным Крестом, им были переданы двое заложников и они направляются к силам Армии обороны Израиля и ИГИЛ (организация запрещена в России) в секторе Газа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, израильская сторона готова принять дополнительных заложников, которые в ближайшее время должны быть переданы Красному Кресту.
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