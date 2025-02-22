ЦАХАЛ подтвердил передачу двух заложников от ХАМАС МККК

Армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу двух заложников от движения ХАМАС представителям Международного Комитета Красного Креста. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Позднее в ведомстве подтвердили, что двое заложников были переданы представителям ЦАХАЛ и ШАБАК (Силы безопасности Израиля). На фоне возвращения заложников в израильских силовых структурах призвали проявлять уважение к их приватности, то есть не делать фото истощенных после нескольких лет тюрьмы людей.

После возвращения из плена заложники были встречены салютом. Сейчас они в сопровождении предстаивтелей ЦАХАЛ и ШАБАК возвращаются на израильскую территорию, где пройдут медицинский осмотр.