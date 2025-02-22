В США оценили потери ЕС из-за пошлин на сталь и алюминий

Евросоюз может потерять как минимум €28 млрд из-за пошлин на ввоз в США стали и алюминия. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников агентства, европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 21 февраля провел брифинг для послов блока после своего визита в столицу США и заявил, что ситуация с пошлинами неопределенная. Он добавил, что детали и объем пошлин могут измениться в будущем.

Ранее сообщалось, что Северная Корея пригрозила США.