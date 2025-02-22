https://news.day.az/world/1732180.html Расходы немцев на электричество выросли Жители Германии в 2025 году платят за электроэнергию на 31% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщило Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования Verivox, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Расходы немцев на электричество выросли
Жители Германии в 2025 году платят за электроэнергию на 31% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщило Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования Verivox, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что среднестатистическая семья из трех человек в ФРГ а настоящее время тратит на электроэнергию €5407 за год, при этом в 2021 году этот показатель составлял €4121. Серьезнее всего выросли траты на отопление - в среднем на 61%.
"Помимо увеличения затрат на закупки, рост цен обусловлен повышением тарифов на газовые сети и ростом цен на выбросы углекислого газа при использовании ископаемого топлива", - говорится в материале.
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