Расходы немцев на электричество выросли

Жители Германии в 2025 году платят за электроэнергию на 31% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщило Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования Verivox, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что среднестатистическая семья из трех человек в ФРГ а настоящее время тратит на электроэнергию €5407 за год, при этом в 2021 году этот показатель составлял €4121. Серьезнее всего выросли траты на отопление - в среднем на 61%.

"Помимо увеличения затрат на закупки, рост цен обусловлен повышением тарифов на газовые сети и ростом цен на выбросы углекислого газа при использовании ископаемого топлива", - говорится в материале.