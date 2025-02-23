Франция не может найти средства на переворужение

Власти Франции планируют провести в марте конференцию с участием частных инвесторов, чтобы найти средства на развитие своей оборонной отрасли и перевооружение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien.

"20 марта мы организуем в Берси мероприятие по вопросам военного финансирования, цель которого - объединить частных инвесторов (банки, инвестиционные фонды) и оборонные компании для финансирования наших усилий по перевооружению", - сказал он, отметив, что работает над организацией этого мероприятия вместе с министерством экономики.

Глава оборонного ведомства признал, что перевооружение французской армии в соответствии с выводами, сделанными по итогам трех лет украинского конфликта и конфликтов на Ближнем Востоке, "будет стоить больших денег". В этой связи он заявил о необходимости "бить тревогу" и разъяснять необходимость вкладываться в оборону не только для внутренней аудитории, но и на европейском уровне. Он пообещал, что в дополнение к государственным инструментам финансирования будут созданы новые частные фонды. Также министр заявил о возможном "привлечении сбережений французов на добровольной основе". По его словам, с учетом долгого срока службы техники и роста экспорта вооружений, "вкладывая €1 в оборону, можно получить €2 через 10 лет".

"Военная экономика уже стала реальностью, и темпы производства вооружений наземного базирования, таких как орудия Caesar или 155-мм снаряды, значительно возросли. Вопрос заключается не в актуальности стратегических ориентиров нашего закона о военном планировании, а в темпах его реализации", - сказал Лекорню.

Из конкретных планов он упомянул о необходимости увеличить с 15 до 18 количество фрегатов, "чтобы одновременно контролировать несколько морских зон", включая Балтийское море, а также создать 20-30 дополнительных истребителей Rafale и обеспечить наземные войска беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Непосредственно для оборонной промышленности столь же остро стоит вопрос "компромисса с точки зрения технологий и точности" для создания более массовых и менее сложных видов боеприпасов и вооружений, которые бы позволили Франции "справляться с угрозами в течение длительного времени", добавил Лекорню.