Трамп похвалил Маска

Президент США Дональд Трамп назвал Илона Маска патриотом и заявил, что доволен его работой во главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, рассуждая во время выступления на Конференции консервативных политических действий о борьбе с перерасходами в американском правительстве и сокращении бюрократии, Трамп упомянул создание DOGE. "Илон отлично справляется", - заявил хозяин Белого дома, подчеркнув, что Маску, в сущности, "не нужна эта работа".

"У меня спрашивают, какой официальный пост он [Илон] занимает. Я отвечаю: "Он патриот", - продолжил Трамп.

"Мы избавляемся от всех ненужных, некомпетентных и коррумпированных бюрократов в федеральном правительстве", - подчеркнул глава американской администрации, пояснив, что уже свыше 75 тыс. федеральных служащих воспользовались его предложением о добровольном увольнении за компенсационные выплаты. "Мы хотим, чтобы правительство стало меньше, но эффективнее. Мы хотим сохранить всех лучших и избавиться от худших", - резюмировал он.