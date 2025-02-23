Стало известно, кто занял здание USAID в центре Вашингтона

Здание в центре Вашингтона, в котором располагалось Агентство по международному развитию (USAID), заняла служба таможенного и пограничного контроля страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы успешно покончили с мошенничеством левых, известным как USAID, так называется агентство. Оно покинуло свое прежнее здание, и теперь там будут размещаться сотрудники службы таможенного и пограничного контроля. Прекрасно", - сказал он на Конференции консервативных политических действий (CPAC).

Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио. Меры в отношении USAID были приняты с подачи американского предпринимателя Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.

В ночь на 25 января газета Politico проинформировала, что Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи, в том числе со стороны USAID. Отмечалось, что решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования будут приниматься по результатам проверки, проведенной шефом американской дипломатии.

Действия администрации республиканца Трампа в отношении USAID, которое являлось одним из инструментов внешней политики и проводников влияния США на другие страны, вызвали бурю протестов среди членов Демократической партии. USAID формально является независимым агентством, но в действительности работает в структуре Госдепартамента. СМИ сообщили 6 февраля, что штат USAID будет сокращен с примерно 10-13 тыс. человек до 294.