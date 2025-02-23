Трамп будет бороться с разжигателями войны и коррупционерами в США

Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация сосредоточена на борьбе с разжигателями войны и коррумпированными чиновниками в стране.

"Мошенников, лжецов, жуликов, глобалистов, бюрократов глубинного государства [в США] отправляют паковать чемоданы. Преступников из числа нелегальных мигрантов отправляют домой. Мы иссушаем болото и восстанавливаем подотчетность правительства народу на многие годы", - заявил он на Конференции консервативных политических действий (CPAC), говоря о работе своей администрации. Глубинным государством в США называют теневые бюрократические структуры, которые, как считается, обладают большим влиянием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Многие годы Вашингтон находился под контролем зловещей группы леворадикальных марксистов, разжигателей войны и коррумпированных представителей влиятельных кругов, которые выкачивали наши богатства, ущемляли наши свободы, стирали наши границы, высасывали нашу страну досуха. Этого больше не будет", - добавил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что его администрация выступает против "всех коррумпированных сил, разрушающих Америку. "Мы лишили их власти, лишили их уверенности", - добавил Трамп.

Трамп ранее назначил Илона Маска главой ведомства, работа которого нацелена на повышение эффективности правительства США, сокращение раздутого госаппарата и борьбу с бюрократией. Американский лидер отмечал, что ведомство "будет предоставлять рекомендации и советы извне", сотрудничая с Белым домом. По данным телеканала NBC News, новая структура не станет полноценным министерством в рамках федерального правительства.

24 января новое ведомство сообщило, что за первые 80 часов работы аннулировало сочтенные ненужными госконтракты примерно на $420 млн. Всего же Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн.