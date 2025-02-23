Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовят главе США Дональду Трампу сценарий третьей мировой войны.

Как передает Day.Az, об этом пишет хорватское издание Advance.

В материале издания отмечается, что "Трамп не столь наивен".

"Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить", - пишет Advance.

Утверждается, что Макрон и Стармер будут настойчиво предлагать Трампу отправить в Украину 30 тысяч миротворцев для поддержания мира. Автор статьи считает, что план Европы по Украине полон противоречий, а европейские политики не стремятся к миру. По его мнению, они предлагают меры, которые не способствуют прекращению конфликта.

20 февраля Трамп заявил, что третья мировая война не соответствует ничьим интересам, но она могла наступить, если Джо Байден находился бы у власти еще один год. По мнению американского лидера, если бы администрация Байдена еще год управляла Соединенными Штатами, то третья мировая война началась бы. При этом президент США подчеркнул, что сейчас она невозможна.