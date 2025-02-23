Трамп будет добиваться отмены гражданства по рождению

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен добиваться отмены права на гражданство по рождению, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это [право на гражданство по рождению] не предназначалось для людей, которые сбежали или вторглись в нашу страну нелегально", - сказал он на Конференции консервативных политических действий (CPAC). "Оно предназначалась для детей рабов, потому что, когда это было сделано много-много лет назад, это был очень тяжелый период в истории страны, и это предназначалось для детей рабов. Я надеюсь, что люди поймут это, и тогда они смогут одобрить эту идею", - указал американский лидер.

Трамп также напомнил, что на этой неделе он отменил статус временной защиты (TPS) для мигрантов из Гаити. "[Они] наводнили нашу страну, наводнили. Если бы меня не избрали президентом, на Гаити уже никого не было бы", - продолжил американский лидер.

"Они [мигранты] хлынули [в США] и из других стран, со всей Африки, из Конго, из Южной Америки", - добавил Трамп. По его утверждению, эти люди прибывали из "тюрем, психиатрических больниц", некоторые из них были членами преступных группировок.

Вступив 20 января в должность президента США, вечером того же дня Трамп подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. По сведениям агентства Reuters, документ предусматривает ограничения на предоставление американского гражданства по праву рождения детям нелегальных мигрантов.

На следующий день власти 22 штатов обратились в американские суды для обжалования указа главы Белого дома. 23 января газета The Seattle Times сообщила, что окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал этот указ Трампа.