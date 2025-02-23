Мужчина с пистолетом и кабельными стяжками захватил заложников в больнице в США (штат Пенсильвания), смертельно ранив полицейского и пятерых человек, прежде чем его убили правоохранители. Об этом 22 февраля сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Нападавший вошел в больницу в Йорке и направился в отделение интенсивной терапии, где взял в заложники сотрудников. Медсестра и охранник получили огнестрельные ранения, а врач - ожоги.

По словам окружного прокурора Тима Баркера, преступник и правоохранители обменялись выстрелами после того, как он вошел в коридор, держа под дулом пистолета сотрудницу со связанными руками.

Стрелок убил сотрудника полиции Эндрю Дуарте. Двое других полицейских ранены и находятся в стабильном состоянии.

Отмечается, что нападавший, опознанный как 49-летний Диоген Архангел-Ортис, на этой неделе обращался в отделение интенсивной терапии "с медицинской целью, касающейся другого человека".