Стало известно о планах двух европейских стран отправить тысячи солдат в Украину

Власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным собеседников газеты, Лондон и Париж связывают развертывание миротворцев на территории республики с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать американский военный потенциал для защиты своих военных от угроз, отметили источники WSJ. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы ПВО, уточнили они.

Как отмечается в материале, успех инициативы Великобритании и Франции будет зависеть от способности европейских лидеров убедить президента США Дональда Трампа в целесообразности плана по размещению миротворцев на Украине.