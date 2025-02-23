В Перу в торговом центре Real Plaza в Трухильо погибли шесть человек и почти 80 получили ранения из-за обрушения крыши фудкорта, сообщает издание The Hindu. На месте происшествия работают полицейские и пожарные, привлечены дополнительные бригады спасателей, передает Day.Az со ссылкой на Курсив.

Обрушение случилось рядом с кинотеатрами торгового центра, где в тот момент находилось множество посетителей, включая семьи с детьми. Глава местной пожарной службы Луис Ронкал заявил, что к данному моменту под завалами уже не наблюдаются признаки жизни, но поиски выживших будут продолжены. Для проведения работ задействованы гидравлические домкраты.

Министр обороны Перу Вальтер Астудильо также сообщил, что 30 пострадавших уже выписаны, еще 48 остаются в больнице, трое из которых - в критическом состоянии.

Тем временем мэр Трухильо Марио Рейна объявил о закрытии торгового центра "из-за неминуемого риска" и заявил, что его правительство хочет проверить другие центры. Местные власти объявили траур на 22 и 23 февраля. Прокуратура начала расследование причин происшествия.