В Израиле объяснили приостановку освобождения палестинских заключенных

Израиль отложил запланированный на 22 февраля обмен палестинских заключенных, объяснив это решение "унизительными церемониями" с освобожденными из сектора Газа заложниками. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, (...) решено отложить освобождение террористов, запланированное на вчера (22 февраля)", - утверждается в сообщении.

Обмен возобновится в случае, если следующие заложники, которых отпустит палестинское движение ХАМАС, вернутся без "унизительных церемоний", указали в офисе Нетаньяху.