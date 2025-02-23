В Польше захотели создать военную базу «Форт Трамп»

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с американским лидером Дональдом Трампом создание военной базы "Форт Трамп". Об этом польский глава рассказал в эфире телеканала Republika, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о "Форт Трамп"", - сказал он, не приведя дополнительных подробностей.

Дуда обсуждал этот вопрос с Трампом еще во время первого президентского срока республиканца, однако этим планам не суждено было сбыться из-за победы Джо Байдена на выборах президента США в 2020 году.