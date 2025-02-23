Названо число попавших под сокращение сотрудников USAID

Порядка 400 сотрудников были уволены из нескольких подразделений Агентства США по международному развитию (USAID) за последние несколько дней. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Около 200 из них были подрядчиками Бюро гуманитарной помощи, сказали официальные лица, и еще 200 были частью подразделения под названием Support Relief Group, объединения экспертов по кризисам, которые помогали бюро быстро реагировать на стихийные бедствия и вооруженные конфликты", - пишет издание.

По информации NYT, теперь в этой группе осталось всего около дюжины человек. Газета также отмечает, что многие из уволенных из подразделения работали в Афганистане, в Сирии и на Украине.

Кроме того, управление переходных инициатив, которое специализируется на содействии демократизации, лишилось 36 сотрудников.