https://news.day.az/world/1732288.html Новое извержение вулкана Телика в Никарагуа - ВИДЕО Новое извержение началось на вулкане Телика в Никарагуа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео попал выброс пепла на одном из 6 конусов стратовулкана. Предыдущее извержение Телики было в 2011 году.
Новое извержение вулкана Телика в Никарагуа - ВИДЕО
Новое извержение началось на вулкане Телика в Никарагуа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео попал выброс пепла на одном из 6 конусов стратовулкана. Предыдущее извержение Телики было в 2011 году.
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