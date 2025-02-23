Новое извержение вулкана Телика в Никарагуа

Новое извержение началось на вулкане Телика в Никарагуа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео попал выброс пепла на одном из 6 конусов стратовулкана. Предыдущее извержение Телики было в 2011 году.