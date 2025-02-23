Маск пригрозил госслужащим увольнением, если...

Американские госслужащие получат электронные письма с требованием отчитаться о своей работе за неделю, и те, кто не выполнит это требование, будут уволены. Об этом сообщил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа все федеральные сотрудники вскоре получат письма с просьбой сообщить о своих достижениях за прошедшую неделю. Отсутствие ответа будет расценено как уход в отставку.

Отмечается, что госслужащие уже начали получать такие письма, в которых задается вопрос: "Что Вы сделали на прошлой неделе?" В ответ они должны предоставить отчет из пяти ключевых пунктов до понедельника.