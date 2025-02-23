США потребовали от Мексики ввести пошлины на товары из Китая

Администрация президента США потребовала от Мексики ввести импортные пошлины на товары из Китая. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, Мексика должна это сделать, чтобы обезопасить собственную продукцию от американских ограничений.

Агентство отмечает, что с такими требованиями к мексиканским партнерам выступил министр торговли США Говард Латник во время переговоров с мексиканским министром экономики Марсело Эбрардом, которые состоялись в Вашингтоне 20 февраля.

При этом источники агентства не уточняют, какой была реакция Эбрарда в ходе встречи. Однако позднее министр экономики Мексики отметил "начало конструктивного диалога" в своем аккаунте в X. Кроме того, он анонсировал начало совместной работы с 24 февраля.

Bloomberg также пишет, что Мексика не взяла на себя никаких обязательств в отношении Китая в ходе встречи.