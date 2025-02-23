В Германии несколько избирательных участков оказались обесточены

Четыре избирательных участка в немецком городе Котбус, который находится на востоке Германии, остались без электричества во время проведения парламентских выборов. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, в субботу вечером в нескольких районах Котбуса пропало электричество, а в некоторых местах и отопление.

По словам зампредседателя окружного избиркома Андреаса Поле, пострадали четыре из 53 городских избирательных участков.

В материале отмечается, что на одном избирательном участке освещение обеспечивала пожарная бригада.

23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив Евросоюза, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России. Германия переживает период нестабильности из-за спада в экономике, проблем в иммиграционной политике и роста преступности. Главный претендент на победу - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, за ней следует партия "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель.