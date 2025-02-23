США изучают все варианты действий против ядерной программы Ирана

Соединенные Штаты рассматривают все варианты действий, направленных против ядерных разработок Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Ну, там рассматриваются все варианты действий", - сказал он в эфире телекомпании Fox News, отвечая на вопрос о том, следует ли Израилю провести военную операцию в попытке уничтожить иранскую ядерную программу.

"Если бы Иран завтра вышел вперед и отказался от всего этого, что ему и следует сделать, то мы бы, разумеется, рассмотрели такое", - отметил советник американского лидера. При этом он в очередной раз предупредил, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерных боезарядов. "<...> Они не могут иметь ядерное оружие. И рассматриваются все варианты действий, чтобы гарантировать, что это (получение Тегераном ядерных вооружений - прим. ТАСС) не произойдет", - подчеркнул Уолтц.