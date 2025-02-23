Стало известно, как долго Шольц останется на посту канцлера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит возглавлять правительство до формирования новой правящей коалиции после состоявшихся в воскресенье досрочных выборов в Бундестаг (парламент).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Шольц признал поражение Социал-демократической партии Германии. Законодательство ФРГ не обязывает канцлера подавать в отставку в таких случаях.

"Это большая честь быть девятым канцлером ФРГ. Я буду работать в этой должности до последнего. Теперь другие [политики] должны найти возможность сформировать правительство. Этой честью я обязан гражданам, которые дали мне и нам мандат на это на последних выборах, а также Социал-демократической партии", - сказал Шольц, выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после оглашения данных экзитполов.

Он выразил надежду на то, что СДПГ останется сплоченной партией, которая будет бороться за сохранение центральной роли социал-демократической политики в Германии в будущем.

Согласно данным экзитпола телеканала ARD, блок ХДС/ХСС побеждает на выборах, набирая около 29% голосов, социал-демократы с исторически низким результатом в 16% оказались на третьем месте после "Альтернативы для Германии".

Шольц стал канцлером после выборов 2021 года, он сменил на этом посту Ангелу Меркель.