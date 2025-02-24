https://news.day.az/world/1732543.html В ЕС анонсировали новый пакет помощи Украине Мадрид отправит Киеву новый пакет помощи в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В ЕС анонсировали новый пакет помощи Украине
Мадрид отправит Киеву новый пакет помощи в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро уже в этом году", - анонсировал политик во время международной встречи в Киеве.
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