В ЕС анонсировали новый пакет помощи Украине

Мадрид отправит Киеву новый пакет помощи в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро уже в этом году", - анонсировал политик во время международной встречи в Киеве.