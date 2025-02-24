https://news.day.az/world/1732553.html Галустян попал под санкции ЕС Армянский юморист Михаил Галустян попал под 16-ый санкционный пакет ЕС против России. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. Вместе с ним числится имя еще одного выходца из Армении - бизнесмена Альберта Авдоляна. Он владеет крупными угольными шахтами, в прошлом году занял 66-ое место в русском Forbes с состоянием $2,2 млрд.
Галустян попал под санкции ЕС
Армянский юморист Михаил Галустян попал под 16-ый санкционный пакет ЕС против России.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Вместе с ним числится имя еще одного выходца из Армении - бизнесмена Альберта Авдоляна. Он владеет крупными угольными шахтами, в прошлом году занял 66-ое место в русском Forbes с состоянием $2,2 млрд.
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