https://news.day.az/world/1732553.html

Галустян попал под санкции ЕС

Армянский юморист Михаил Галустян попал под 16-ый санкционный пакет ЕС против России. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. Вместе с ним числится имя еще одного выходца из Армении - бизнесмена Альберта Авдоляна. Он владеет крупными угольными шахтами, в прошлом году занял 66-ое место в русском Forbes с состоянием $2,2 млрд.