Британия планирует срочное увеличение оборонного бюджета

Глава британского правительства Кир Стармер сегодня объявит о немедленном повышении расходов на оборону до 2,5% от ВВП, утверждает газета The Sun со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сэр Кир Стармер сегодня наметит путь к повышению расходов на оборону до 2,5% ВВП. В заявлении палаты общин премьер-министр пообещает немедленно увеличить военное финансирование", - говорится в материале.

Отмечается, что это происходит накануне поездки Стармера в Вашингтон.