https://news.day.az/world/1732837.html Британия планирует срочное увеличение оборонного бюджета Глава британского правительства Кир Стармер сегодня объявит о немедленном повышении расходов на оборону до 2,5% от ВВП, утверждает газета The Sun со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Сэр Кир Стармер сегодня наметит путь к повышению расходов на оборону до 2,5% ВВП.
Британия планирует срочное увеличение оборонного бюджета
Глава британского правительства Кир Стармер сегодня объявит о немедленном повышении расходов на оборону до 2,5% от ВВП, утверждает газета The Sun со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сэр Кир Стармер сегодня наметит путь к повышению расходов на оборону до 2,5% ВВП. В заявлении палаты общин премьер-министр пообещает немедленно увеличить военное финансирование", - говорится в материале.
Отмечается, что это происходит накануне поездки Стармера в Вашингтон.
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