Аргентина отменила действовавший более полувека запрет на экспорт

Правительство Аргентины отменило запрет на экспорт живого скота, действовавший в стране с 1973 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение утвердили президент Хавьер Милей и министр экономики Луис Капуто. Отзыв действия указа более чем полувековой давности власти страны объяснили стремлением открыть для местных животноводам новые рынки сбыта.

Отмечается, что в Южной Америке скот также экспортируют Бразилия и Уругвай.