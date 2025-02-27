https://news.day.az/world/1733224.html Аргентина отменила действовавший более полувека запрет на экспорт Правительство Аргентины отменило запрет на экспорт живого скота, действовавший в стране с 1973 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Решение утвердили президент Хавьер Милей и министр экономики Луис Капуто.
Аргентина отменила действовавший более полувека запрет на экспорт
Правительство Аргентины отменило запрет на экспорт живого скота, действовавший в стране с 1973 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Решение утвердили президент Хавьер Милей и министр экономики Луис Капуто. Отзыв действия указа более чем полувековой давности власти страны объяснили стремлением открыть для местных животноводам новые рынки сбыта.
Отмечается, что в Южной Америке скот также экспортируют Бразилия и Уругвай.
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