https://news.day.az/world/1733271.html Жительница Бразилии чудом избежала смерти - ВИДЕО Жительница Бразилии чудом осталась жива, даже не поняв при этом, как ей повезло. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как жительница Бразилии спокойно проходит мимо припаркованного автомобиля.
Жительница Бразилии чудом избежала смерти - ВИДЕО
Жительница Бразилии чудом осталась жива, даже не поняв при этом, как ей повезло.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как жительница Бразилии спокойно проходит мимо припаркованного автомобиля. В этот момент на высокой скорости к ней приближается другая машина, которая, казалось бы, неизбежно должна сбить её.
Однако в последний момент происходит чудо - автомобиль врезается в угол припаркованной машины, отскакивает в сторону и пролетает буквально в сантиметрах от женщины.
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