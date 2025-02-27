Жительница Бразилии чудом избежала смерти

Жительница Бразилии чудом осталась жива, даже не поняв при этом, как ей повезло.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как жительница Бразилии спокойно проходит мимо припаркованного автомобиля. В этот момент на высокой скорости к ней приближается другая машина, которая, казалось бы, неизбежно должна сбить её.

Однако в последний момент происходит чудо - автомобиль врезается в угол припаркованной машины, отскакивает в сторону и пролетает буквально в сантиметрах от женщины.