Европейские страны решили создать «Банк перевооружения»

Страны Европейского союза обсуждают создание банка перевооружения Европы и фонда для общеевропейского финансирования обороны. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что главы Минфинов европейских стран Европы, собравшиеся на заседании G20 в Йоханнесбурге, обсуждают создание банка перевооружения или общего фонда с участием Великобритании. Один из чиновников заявил изданию, что события развиваются стремительно.

Ожидается, что банк перевооружения будет создан по образцу Европейского банка реконструкции и развития. По предварительным данным, новый банк будет предоставлять кредиты на покупку военной техники, а также на промышленные проекты в оборонном секторе, - как частному сектору, так и правительствам. Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, поддержала предложение.

FT также пишет, что общий фонд с участием Великобритании и ЕС может быть создан раньше, чем банк, поскольку его масштаб ограничен.