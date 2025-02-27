Алжир обвинил Париж в провокации

Алжир резко ответил Франции на фоне углубляющегося конфликта между двумя странами, обвинив Париж в том, что он следует "указаниям крайне правых", ужесточая выдачу виз алжирцам.

Как передает Day.Az, об этом пишет Politico, рассказывая о скандале, спровоцированном Францией.

Эта динамика, в которую оказались вовлечены члены французского правительства, может иметь неизмеримые последствия для всех аспектов алжирско-французских отношений.

Отношения между Францией и Алжиром, бывшей французской колонией, в последние месяцы становятся всё более напряжёнными из-за разногласий по поводу регионального суверенитета в Северной Африке и статуса ряда алжирских инфлюенсеров, которых обвиняют в попытках подстрекательства к насилию во Франции.

Однако последней точкой напряжения стали вопросы иммиграции и визовых ограничений, особенно на фоне субботнего нападения с ножом, в результате которого погиб человек. Предполагаемым исполнителем был 37-летний гражданин Алжира с "шизофреническим профилем".

В среду утром, перед экстренным совещанием французского правительства по поводу нападения, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в интервью заявил, что были приняты меры по ограничению въезда некоторых алжирских официальных лиц во Францию. Позже представитель МИД уточнил, что эти меры вступили в силу ещё до субботы.

Тем не менее, заявление Алжира, похоже, указывает на то, что Алжир узнал об этих ограничениях одновременно с общественностью.

"Правительство Алжира выражает удивление и недоумение по поводу этого заявления, о котором оно не было проинформировано", - говорится в заявлении. "Эти меры... являются частью длинного списка провокаций, запугиваний и угроз, направленных против Алжира".

Совещание состоялось в среду и было посвящено вопросам иммиграции в целом, в частности из Алжира, а не только поездкам официальных представителей страны. Пресс-секретарь правительства Софи Прима заявила во вторник, что министры обсудят ограничение доступа к визам для всех алжирцев в ответ на субботнее нападение, хотя это предложение рассматривалось и до инцидента.

В 2023 году, согласно последним данным французского статистического управления, алжирцы составляли 12,2% иммигрантов, проживающих во Франции.