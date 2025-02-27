Трамп объявил о дополнительных пошлинах на продукцию из КНР

Отсроченные американские таможенные пошлины на товары из Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, с китайской продукции с этого же дня будут взиматься дополнительные тарифы в размере 10%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, наркотики "по-прежнему поступают в [США] из Мексики и Канады на очень высоком и неприемлемом уровне", несмотря на обещания американских соседей активизировать усилия по борьбе с ними. "Мы не можем позволить этому злу продолжать вредить США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, будут действительно приняты в соответствии с графиком", - написал Трамп.

Он также объявил, что Китай, в отношении продукции которого уже действуют 10-процентные американские пошлины, "также будет обложен дополнительным 10-процентным тарифом в этот день". Трамп добавил: "Дата 2 апреля, когда будут введены аналогичные ответные таможенные пошлины, остается в силе".

27 февраля официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун заявил, что Пекин выражает готовность решать торгово-экономические вопросы с Вашингтоном с помощью консультаций. Ранее он добавил, что власти КНР прилагают все возможные усилия ради продуктивного диалога с Евросоюзом по пошлинам на китайские электромобили.

1 февраля Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран.

С 10 февраля КНР в качестве ответной меры ввела дополнительный тариф в размере 15% на импорт угля и сжиженного природного газа из США; на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим объемом двигателя и пикапы - в размере 10%.