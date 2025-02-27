США продлили санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп продлил срок действия принятых в отношении Венесуэлы санкций на один год.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документах, распространенных Белым домом.

Речь идет о рестрикциях, которые Соединенные Штаты приняли еще в 2015 году. Как утверждается в документе, ситуация в Венесуэле "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Вследствие этого <...> я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации [в отношении Венесуэлы], который был введен [в 2015 году] на основании исполнительного указа 13692", - утверждается в пояснительной записке президента США, размещенной в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства).

26 февраля Трамп объявил о решении отменить с 1 марта исключения из санкционного режима, которые предоставляли американским нефтяным компаниям возможность работать в Венесуэле. Власти США в конце ноября 2022 года разрешили американской Chevron добывать нефть в республике и поставлять ее в США, несмотря на санкции в отношении Каракаса. Позднее соответствующая лицензия несколько раз продлевалась Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В 2019 году Венесуэла разорвала отношения с США после того, как Вашингтон признал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой государства. С 2015 года США и их союзники ввели против республики более 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб венесуэльской экономике наносят санкции, введенные в 2019 году (первое президентство Дональда Трампа) против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом не признала результаты президентских выборов в Венесуэле 28 июля 2024 года, на которых Николас Мадуро одержал победу.