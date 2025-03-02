В Ходжалы, Ханкенди и Шуше впервые пройдет выпускной экзамен

За последние десять лет Турция добилась значительных успехов в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время ифтара с семьями погибших военных и ветеранами.

Турецкий лидер подчеркнул, что благодаря развитию оборонной промышленности страна теперь может обеспечивать безопасность своих границ без внешней помощи. "Мы пишем свою собственную историю, независимо от планов других," - заявил Эрдоган, передает Day.Az.

Он также предупредил террористов, что Турция не отступит от своей стратегии: "Если они не сдержат своего слова, то пусть не обижаются на нас. Мы будем проводить операции до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист. Никто не сможет помешать нам достичь нашей цели - Турции, свободной от террора."