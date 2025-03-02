Норвежская компания отказалась поставлять топливо военным США

Крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась снабжать топливом американские военные объекты в Норвегии и корабли военно-морских сил США после конфликта между американским президентом Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Express.

"Мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты", - цитирует издание заявление Haltbakk Bunkers в соцсетях.

Haltbakk Bunkers также призвала все норвежские и европейские компании поступить аналогичным образом и сопроводила сообщение проукраинским лозунгом.