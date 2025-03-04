ЕС хочет заменить Starlink

Евросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, однако она заработает только к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Томас Ренье, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли ЕС заменить Украине Starlink в случае необходимости.

"Что касается Starlink, мы сейчас усердно работаем над [спутниковой системой] IRIS 2. Она будет полностью функционировать только к 2030 году. А пока мы разрабатываем альтернативное решение - так называемый GovSatCom, который представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах. Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom, и в настоящее время мы изучаем этот вопрос", - сказал он.