Корпорация Apple представила новые планшеты iPad и iPad Air.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте компании.

Планшет iPad Air доступен в двух версиях - с экраном на 11 и 13 дюймов. Обе модели имеют процессор M3. В компании заметили, что обновленный чип обеспечивает прирост производительности 20 процентов. Также устройства получили новую версию клавиатуры Magic Keyboard с трекпадом.

Новый iPad 11-го поколения оснащен процессор A16 Bionic. Представители Apple заметили, что девайс на 30 процентов быстрее планшета iPad прошлого поколения. "A16 делает обновленный iPad до 6 раз быстрее самого продаваемого планшета Android", - также почеркнули в компании.

11-дюймовая версия iPad Air с накопителем 128 гигабайт стоит 599 долларов, или около 54 тысяч рублей. Стартовая модификация на 13 дюймов обойдется минимум в 799 долларов (72 тысячи рублей). Новый iPad 11-го поколения стоит 349 долларов (31 тысяча рублей) - столько же, сколько модель 10-го поколения. Однако девайс теперь имеет в базе не 64, а 128 гигабайт встроенной памяти.