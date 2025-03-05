Штаб-квартиры ФБР и Минюста США могут продать

Штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства юстиции США попали в список из более чем 440 объектов недвижимости федерального правительства, которые могут быть выставлены на продажу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в перечне, опубликованном Администрацией общих служб США (GSA), есть гаражи, офисные здания, загородные дома, а также другие объекты недвижимости. Как отмечается в пояснении ведомства, эти объекты не играют "ключевой роли в работе правительства". "[Их] продажа гарантирует, что доллары налогоплательщиков больше не будут тратиться на пустующие или малоиспользуемые помещения федеральных ведомств", - говорится в заявлении.

Здание имени Эдгара Гувера (занимал пост директора ФБР с 1924 по 1972 год) было построено в 1975 году и с тех пор являлось штаб-квартирой спецслужбы. Минюст США занимает здание площадью 110 тыс. кв. м, которое было построено в 1935 году.

Также в перечень попало построенное в неороманском стиле в 1899 году исторического здание главного почтамта. В 2013 году оно на 60 лет было сдано в аренду компании будущего президента США Дональда Трампа, который после ремонта стоимостью более $200 млн открыл там гостиницу Trump International Hotel. Однако в 2022 году права на аренду здания были проданы, после чего там был открыт отель Waldorf Astoria.

Кроме того, в список потенциальных объектов для продажи попали штаб-квартира Американского общества Красного Креста, здания Министерства труда и Министерства жилищного строительства и городского развития США.

Американский государственный долг превышает $36,5 трлн, что составляет свыше $107 тыс. на каждого жителя страны. После инаугурации в январе 2025 года Трамп назначил предпринимателя Илона Маска куратором нового ведомства, которое приступило к масштабной проверке государственных бюджетных расходов. В общей сложности Маск рассчитывает сократить их на $2 трлн.