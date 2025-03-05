На Филиппинах рухнул истребитель

В результате крушения истребителя FA-50 ВВС Филиппин, совершавшего рейс в рамках операции по борьбе с повстанцами в южной провинции Букиднон, погибли два пилота.

Как сообщает Day.Az, начата поисково-спасательная операция.

Обломки истребителя и тела двух пилотов были найдены в среду в горах Калатунган в южном регионе Минданао.

"Обломки указывают на то, что это была катастрофа", - заявила журналистам на виртуальном брифинге представитель ВВС Консуэло Кастильо, добавив, что ведется расследование для определения причины аварии, передает агентство Reuters.

Кастильо добавила, что ВВС приостановило полеты оставшихся 11 истребителей FA-50 южнокорейского производства.

В 2014 году Филиппины приобрели у Южной Кореи 12 самолетов FA-50 в рамках программы модернизации вооруженных сил с целью повышения внутренней безопасности и улучшения возможностей по защите своих морских границ в Южно-Китайском море.