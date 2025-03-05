Американцы хотят массово переехать в Британию

Число граждан США, претендующих на британское подданство, по итогам 2024 года достигло рекордного уровня после переизбрания Дональда Трампа на пост президента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел Соединенного Королевства, которые проанализировал телеканал CNN.

В 2024 году за получением британского гражданства обратились более 6,1 тыс. граждан США (годом ранее - менее 5 тыс.). При этом в последнем квартале 2024 года, на который пришлись выборы президента, таких заявок было больше всего - более 1,7 тыс.

МВД королевства ведет подобную статистику с 2004 года. Телеканал CNN напоминает, что во время первого президентского срока Трампа была зафиксирована волна отказов от гражданства США. Например, в первые шесть месяцев 2020 года из него решили выйти более 5,8 тыс. человек. Многие жаловались на политический климат в стране, а некоторые называли причиной такого решения налоги.