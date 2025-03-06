Макрон начнет обсуждение ядерного зонтика Франции над ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца.

"Отвечая на исторический призыв будущего канцлера Германии, я решил начать стратегическую дискуссию о защите наших союзников в Европе с помощью французских сил сдерживания", - сказал Макрон во время своего телевизионного обращения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул при этом, что все решения относительно ядерного оружия "в любом случае остаются за верховным главнокомандующим - президентом республики".

Ранее лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выразила мнение, что Париж ни с кем не должен делиться своим ядерным арсеналом. Этой же точки зрения придерживается бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Министр-делегат, официальный представитель правительства Франции Софи Прима подчеркивала, что Франция намерена сохранить исключительный контроль над своим ядерным арсеналом.