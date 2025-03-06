Китай запустит «искусственное солнце»

Китай намерен к середине XXI века внедрить технологию термоядерного синтеза для генерации чистой энергии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на научные инициативы страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Термоядерный синтез, процесс слияния легких ядер с выделением энергии, имитирует реакции внутри звезд. В отличие от ядерного деления, он не производит радиоактивных отходов. Китайская установка "искусственное солнце" - токамак - использует магнитные поля для удержания плазмы. В 2023 году CNNC основала China Fusion Corp., привлекшую $240 млн инвестиций.