Британия сняла ряд санкций с Сирии

Великобритания сняла санкции с Центрального банка Сирии и еще нескольких банков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в Министерстве финансов Великобритании.

Также были отменены санкции против нефтяных компаний и авиакомпании Syrian Arab Airlines.