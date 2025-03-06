https://news.day.az/world/1735010.html Британия сняла ряд санкций с Сирии Великобритания сняла санкции с Центрального банка Сирии и еще нескольких банков. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в Министерстве финансов Великобритании. Также были отменены санкции против нефтяных компаний и авиакомпании Syrian Arab Airlines.
Британия сняла ряд санкций с Сирии
Великобритания сняла санкции с Центрального банка Сирии и еще нескольких банков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в Министерстве финансов Великобритании.
Также были отменены санкции против нефтяных компаний и авиакомпании Syrian Arab Airlines.
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