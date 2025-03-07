Европе предрекли острый кризис из-за Макрона

Неуемные амбиции президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу предоставления странам Европейского союза (ЕС) гарантий ядерной безопасности могут привести к острому кризису на континенте.

Как передает Day.Az, об этом в интервью российским СМИ заявил главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко.

"Макрон демонстрирует неуемные амбиции и может спровоцировать развитие острого военно-политического кризиса. Надо понимать, что заявление Макрона увязано с выходом на прямые переговоры между США и Россией по урегулированию украинского кризиса без какого-либо участия [Владимира] Зеленского, а также стран ЕС", - сказал эксперт.

По его словам, Франция не хочет поддерживать переговоры РФ и США, действуя в противоположном направлении и ставя мир на грань третьей мировой войны.